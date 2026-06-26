62 denemede gol gelmemişti: A Milli Takım 2 şutta iki gol attı!

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında turnuvanın ev sahiplerinde ABD ile kozlarını paylaştı.

Los Angeles Stadı'nda oynanan müsabaka, millilerin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

A Milli Takımımız, ABD karşısında 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk iki maça nazaran bitiricilik açısından daha farklı bir görüntü sundu.

Milliler, ilk 2 maçta çektiği 62 şutta gol bulamamıştı.

ARDA VE ORKUN'UN ŞUTLARI GOL OLDU

Ay-yıldızlılar, ABD karşısında önce Arda Güler ve ardından Orkun Kökçü ile çektiği 2 şutta 2 gol bulmayı başardı.

Ayrıca, ilk 2 maçta topla oynama oranında büyük oranda üstünlük sağlayan Milli Takımımız, bu maçta bu konuda geride olsa da skorda öne geçmeyi başardı.

A Milli Takım'ın iki maçta toplam 180 dakikada ağları bulamamasının ardından ABD karşısında ilk iki şutunda gol sevinci yaşaması Türk futbolseverlere "ah vah" dedirtti.