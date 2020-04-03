65 yaş üstü hastalığı yaymıyor sadece daha ağır geçiriyor

Toplumun bazı kesimlerinde oluşan yanlış kanıyla birlikte, sosyal medyada yaşlıların sokağa çıkma istekleri komedi unsuruna dönüştürülüyor ya da kendilerinden vebalı gibi kaçılıyor.

YAŞLI İNSANLAR BU TAVRI HİÇ HAK ETMİYOR

Yaşlı nüfus hastalığa yakalanmaktan korkuyor. Ailelerinden ayrılarak refakatçisi olmadan bir odada hastalıkla baş etmek zorunda kalmak düşüncesi bile onları olumsuz etkiliyor. İleri yaştakiler böyle bir psikoloji yaşarken yanlarında olup, kendilerine moral verileceğine, yaşatılan olumsuzluklar dirençlerini kırabilir.

Bu tavır, ülkemizde koronavirüs salgını tehdidi yaşanıyorken konudan uzaklaşılmasına ve asıl amaca zarar vermeye de başlayabilir.

65 YAŞ ÜSTÜ HASTALIĞA KARŞI DAHA HASSAS OLDUKLARI İÇİN EVDEN ÇIKMIYOR

Bir şey yanlış anlaşılıyor. Virüsü yaşlılar yaymıyor. Ya da her yaştaki kadar yayıyor.

65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasının kısıtlanması sadece onlar virüse karşı daha hassas diye, hastalık onlarda daha ağır seyrettiği için, yani onları korumak adına alınmış bir önlem.

Hatta en son yapılan açıklamalarda 65 yaş üstüne yönelik alınan koruma tedbirlerinin 60 yaşa kadar indirilebileceğinin sinyalleri de aynı nedenle verildi.

HASTALIĞI YAYAN YAŞLILAR DEĞİL

Bu yasakla birlikte toplumun bir kesiminde sanki yaşlılar hastalığı yayan odaklarmış gibi bir algı oluştu. Ama aksine uzmanlar gençlerin daha çok dolaştıkları için hastalığı daha çok yaydıklarını savunuyor.

YAŞ GEÇTİKÇE ÇOCUKLAŞANLARI ANLAYIŞLA KARŞILAMAK GEREK

Evet yaş geçtikçe aralarında kural tanımayanları çıkıyor. Bazılarının hareketleri çocuklaşabiliyor. Ama bu bize yine de onlarla dalga geçmek hakkı tanımıyor.