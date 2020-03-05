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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İdlib'de ateşkes kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de gece yarısından itibaren ateşkesin yürürlüğe gireceğini açıkladı.

AA | 05.03.2020 - 20:23..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İdlib'de ateşkes kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısında kameralar karşısına geçti.

ATEŞKES KARARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de 00.01 itibariyle İdlib'de ateşkesin yürürlüğe gireceğini duyurdu.

REJİM İHLAL EDİLİRSE...

Varılan mutabakata göre; Türkiye, rejimin ateşkesi ihlal etmesi durumunda tüm hedefleri vurma hakkını saklı tuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi;

Öncelikle Sayın Putin'e nazik daveti için teşekkür ediyorum. Kritik gelişmelerin olduğu dönemde bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Yaklaşık 6 saat süren bir çalışma yaptık. Bu arada tesis ettiğimiz samimi diyalog kapsamında benzer ve farklı görüşte olduğumuz konuları ayrıntılarıyla görüştük.

PUTİN'İ ÜLKEMİZE BEKLİYORUZ

Köklü ilişkilerimizi ilerletmek en büyük arzumuzdur. Sayın Putin'i ülkemize bekliyoruz. 2008 Eylül ayında Soçi'de vardığımız mutabakatla İdlib'de istikrarı sağlamıştık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: İdlib'de ateşkes kararı


SALDIRILARIN ÖNLENMESİ İÇİN...

Bölgeye yönelik saldırıları önlenmesi için gerekli tedbirleri alacaktık. Rejimin geçen mayıstan bu yana çoğalan saldırıları suküneti bozmuştur. Bunun birinci derecede sorumlusu rejimdir.

4 MİLYON İNSANIN TERÖRİST İLAN EDİLMESİNİ KABUL EDEMEYİZ

Bu bölgede yaşayan 4 milyon insanın terörist olarak ilan edilip bombalanmasını kabul edemeyiz. Rejimin zulmünden kaçan 1.5 milyon bölge halkı sınırlarımıza yığılmıştır.

REJİM TÜRKİYE'Yİ GÖÇ BASKISIYLA ZORA SOKMAKTADIR

Rejimin amacı İdlib'i insansız hala getirip Türkiye'yi göç baskısıyla zora sokmaktır. Gözlem noktaları sahadaki durumu kontrol etme değil ateşkesi kontrol etmekle yükümlüdür.

İDLİB'DE YENİ BİR STATÜ OLUŞTURULMASI...

Rejimin saldırganlığının önüne geçmek ev diğer grupları dizginlemek için aktif bir rol aldık. Rus güçleriyle koordinasyonu sıkı tutmaya özen gösterdik. Üzüntü verici hadiselerin atdından İdlib'de yeni bir statü oluşturulması acil hale gelmiştir.

Rejimin bizi zedeleyecek eylemlerine göz yumulmayacağına inanıyorum. En kısa sürede ateşkesi gerçekleştirecek ardından birlikte kararlaştıracağımız adımları süratle atcağız. Bu gece saat 00.01'de ateşkes yürürlüğe girecek. Amacımız bölgedeki krizin daha ileri gitmesini önlemektir.

TÜRKİYE REJİMİN SALDIRILARINA CEVAP VERME HAKKINI SAKLI TUTACAK

Türkiye bu süreçte rejimin yapabileceği saldırılara cevap verme hakkını saklı tutacaktır."

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