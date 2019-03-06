Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Yunan gazetelerine manşet oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin Yunan gazetelerine manşet olmasının altındaki ana nedenin aslında CHP'nin Türkiye'nin stratejisini anlamamak olduğunu açıkladı.

FİKİR ÜRETEMİYORLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet 31 Mart seçimlerini önemsiz gibi göstermeye çalışıyor. Sıradan bir seçim olduğunu iddia ediyorlar. Ne terör gibi bir dertleri var, ne Irak gibi bir gündemleri var. Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoruyla nasıl mücadele edeceğimize dair tek bir fikir üretmiyorlar." diye konuştu.

RUMLARLA AYNI DİLİ KONUŞUP YUNAN GAZETELERİNE MANŞET OLUYORLAR

Ayrıca Erdoğan, "Karadeniz'de ne olduğundan, Ege'de Akdeniz'de hangi güç mücadelecinin yaşandığından haberleri yok. Bırakın haberdar olmayı stratejik hareketlerimize engel olmaya çalışıyorlar.. CHP bunu bile engellemeye çalışıyor. Meclis kürsüsünde Rumlarla aynı dili konuşup, Yunan gazetelerine manşet oluyorlar. Milli hassasiyetleri bir kenara bırakırsanız oradan oraya sürüklenirsiniz. CHP gafletle ihanet arasında gidip gelmektedir. CHP'liler çok vahim hatalar işliyorlar. Mevcut yönetim altında CHP, milli irade düşmanları için bir koç başına dönmüştür. Biz CHP'nin düzelmesini bekledikçe daha büyük savrulmalar yaşıyorlar. Şimdi yanına terör örgütünü aldı. Bay Kemal Güney Doğu'da hiçbir yerde yok. Sözde İYİ Partiyle bu noktada iyi birleştiler. YPG terör örgütüne sahip çıkıyor. Bay Kemal terör örgütünün ülkemiz için bir tehdit oluşturmadığını iddia ediyor." dedi.

SİZLER TERÖRİSTSİNİZ

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son zamanlarda HDP'liler bir şey uydurmaya başladı. Erdoğan, 'HDP'ye oy verenleri terörist ilan ediyor' diyor, ben hiçbir yerde böyle bir şey söylemedim, ama başındakiler olarak sizler teröristsiniz. Sizler bu teröristlere ve örgütlere destek veriyorsunuz ve belediyenize gönderilen paraları Kandil'e gönderen sizsiniz. Niçin buralar kayyuma teslim edildi? İşte bundan verdi." diye konuştu.

Erdoğan: HDP'nin başındakiler terörist VİDEO

AK Parti'nin Malatya mitinginde gündeme ilişkin konulara değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

10 AYDAN SONRA MALATYA'DAYIZ

Erdoğan, "Kayısı diyarı Malatya'nın tüm ilçelerine, mahallelerine sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. 10 aylık hasretin ardından bir kez daha Malatya'dayız... Bugün Malatya bir başka. 24 Haziran seçimleri öncesinde yine sizlerin misafiriydik. Muhteşem bir miting gerçekleştirmiştik. Sizler 24 Haziran'da yine bizi mahcup etmediniz. Yine bizi yalnız bırakmadınız. Yüzde 70 gibi rekor bir oyla Cumhur İttifakı'nı bağrınıza bastınız. AK Parti'yi zirveye taşıdınız.

SİYASİ ANLAYIŞIMIZ BELLİ

Bizim siyasi anlayışımız bellidir. Bizde hizmetkarlık vardır. Bizde sandıktan çıkan her oya sorumluluk olarak bakmak vardır.





TEVAZUMUZ BÜYÜDÜ

Zaferlerimiz büyüdükçe tevazumuz da büyüdü.

BUNLAR DÖRTLÜ ÇETE

CHP, sözde İYİ Parti, HDP, Saadet. Dörtlü çete.

SANDIKLARA GÖZÜNÜZ GİBİ BAKIN

31 Mart'ta tarihi destek bekliyoruz. Malatya'nın partisine sahip çıkmasını bekliyoruz. Sandıklara gözünüz gibi bakacaksınız.

BAY KEMAL PISIRIK, KORKAK

Bay Kemal'in 15 Temmuz gecesi zaferimizi gölgelemeye çalıştığı bir gerçektir. Kendisi 15 Temmuz gecesi Bakırköy'deydi. Bu adam korkak. Bu adam pısırık.

CHP SAVRULMALAR YAŞIYOR

Biz CHP'nin düzelmesini bekledikçe çok daha büyük savrulmalar yaşıyorlar.

CHP TERÖR ÖRGÜTÜNÜN TEMSİLCİLERİYLE SEÇİME GİDİYOR

Şimdi de terör örgütünün temsilcileriyle seçime gidiyor. Sözde İyi parti ile bu partide iyi birleştiler CHP lideri bir katil sürüsünü kanarya sevenler derneği gibi mi görüyor.

DEVŞİRME MUHALEFET SORUNU

Geldiğimiz noktada artık Türkiye'de muhalefet açığı değil devşirme muhalefet sorunu vardır.

Bu partilerin tabanı dönen dolapları iyi biliyor. 31 Mart'ta yöneticilere gerekli itirazı yapacaklar, 'artık yeter' diyecekler.

20 KATRİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTIK

Bu ittifak terör örgütlerini tekrar başımıza musallat etme ittifakıdır. Bu ittifak bir yıkım ittifakıdır. Bu ittifak milletin geleceğine pusu kurma ittifakı, Türkiye'nin geleceğini karartma ittifakıdır. 31 Mart Kandil'le anlaşıp halkın iradesine tünel kazanlara geçit vermeme seçimidir. Bu seçim bir beka seçimidir. 31 Mart Suriye'de oynanan oyunu kalıcı olarak bozma seçimidir.

Son 17 yılda Malatya'ya 20 katrilyon TL'lik yatırım yaptık. Malatya'ya ikinci bir devlet üniversitesini kazandırdık. Önümüzdeki yıl merkezde 2 bin kapasiteli yurt açıyoruz.





SİVAS- MALATYA HIZLI TREN PROJESİNİN ETÜT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Malatya Olimpik Yüzme Havuzunun yapımı sürüyor. Millet bahçesi ise Malatya'nın güzelliğine güzellik katacak. Malatya'da çok sayıda ata yadigarı eserin restorasyonunu yaptık, yeniden ayağa kaldırdık. Malatya Kuzey Çevreyolu'nun yapımı sürüyor.

Sivas-Malatya Hızlı Tren projemizin etüt proje çalışmaları sürüyor. Malatya Havalimanımızı modernize ettik. Malatyalı çiftçilerimize 17 yılda toplamda 1,3 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Bu sabah külliyede 2 bin çiftçimizle bir toplantı yaptık. Kayısı üreticilerimizin zararlarını karşıladık.