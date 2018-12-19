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692 yıllık cami ve hamam keşfedilmeyi bekliyor

Bursa'da Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci padişahı Orhan Bey zamanında, 692 yıl önce yaptırılan cami ve tarihi hamam, bölgenin turizm merkezi olmaya aday.

DHA | 19.12.2018 - 09:54..
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Mahalle muhtarı Mehmet Uzun, Gürle’nin, Bursa’daki Cumalıkızık’tan eksiği olmadığını, hatta fazlası olduğunu belirterek, "Camimiz, Bursa Ulu Cami’den 70 yıl önce yapılmış, hamam da aynı dönemde. Tarihi evlerimiz ve tarihi çeşmelerimiz de öyle. Bu mekanlarımızın turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

OSMANLI'NIN ESKİ YERLEŞİM YERİ

İznik'ten sonra, bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Orhangazi'ye bağlı Gürle Mahallesi'nde, 80 bin nüfus yaşıyor.

692 yıllık cami ve hamam keşfedilmeyi bekliyor


HEDEF TURİZME KAZANDIRMAK

Orhan Bey zamanında, İznik’in fethinden sonra Bursa’nın Osmanlı zamanında yapılan ilk camisi olma özelliğini taşıyan ve bundan tam 692 yıl önce inşa edilen Orhan Bey camisi ile yine aynı dönemde inşa edilen tarihi hamam, tarihi evler ve tarihi çeşmeleri ile Gürle Mahallesi, turizme kazandırılmak isteniyor.

692 yıllık cami ve hamam keşfedilmeyi bekliyor

İBADETE KAPALI

2006-2009 yılları arasında caminin restorasyonunun yapıldığını belirten mahalle muhtarı Mehmet Uzun, "Şu anda camimiz ibadete kapalı. Yeterli cemaat olmadığı için ibadete kapalı tutuyoruz. Ancak bayram, kandil ve özel zamanlarda camimiz ibadete açılıyor" dedi.

692 yıllık cami ve hamam keşfedilmeyi bekliyor

TURİZME KAZANDIRILSIN TALEBİ

Mehmet Uzun, "Ziyaretçiler olduğu zaman camimizi kendim açıp vatandaşlarımızı gezdiriyorum. Cami, Orhan Bey zamanında, Bursa’daki Ulucami’den tam 70 yıl önce inşa edilmiş bir cami. Gürle, Bursa’nın Cumalıkızık’ından da fazla özelliklere sahiptir. Tarihi hamam da Orhan Bey zamanında inşa edilmiştir. Biz hem cami hem hamam hem tarihi çeşmeleri hem de tarihi evleriyle Gürle’nin turizme kazandırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

692 yıllık cami ve hamam keşfedilmeyi bekliyor

692 yıllık cami ve hamam keşfedilmeyi bekliyor

692 yıllık cami ve hamam keşfedilmeyi bekliyor

692 yıllık cami ve hamam keşfedilmeyi bekliyor

692 yıllık cami ve hamam keşfedilmeyi bekliyor


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