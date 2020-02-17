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7 aylık bebek donarak öldü

Suriye rejiminin İdlib’in güneyine saldırıları nedeniyle Türkiye sınırının sıfır noktasındaki Atme Kampı’na yerleşen Rahin Ailesi'nin 7 aylık bebeği Abdulvahip, soğuktan donarak hayatını kaybetti.

DHA | 17.02.2020 - 10:21..
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İdlib’in güneyinde yaşayan 5 çocuklu Ahmet Abdulkadir ve Semiha Rahin çifti, rejimin yoğun bombardımanı nedeniyle 2 ay önce tüm eşyalarını bırakıp kaçarak, çadır kurmak için güvenli bir yer aramaya başladı.

Bir süre boş arazilerde derme çatma çadırlarda yaşayan aile, geçen ay Türkiye sınırının sıfır noktasındaki Atme Kampı’nda briketle örülen bir odaya yerleşti.

7 aylık bebek donarak öldü

GECE DONARAK HAYATINI KAYBETTİ

Savaşın gölgesinde maddi zorluklar yaşayan aile, hava sıcaklığının eksi 5 dereceyi bulduğu gecelerde sobasız şekilde kış mevsiminin çetin şartlarıyla karşı karşıya kaldı. Ailenin en küçük oğlu 7 aylık Abdulvahip Rahin, battaniyeye sarılı olarak uyuduğu gece donarak hayatını kaybetti.

7 aylık bebek donarak öldü

"KOMŞULARIMIZ SOBA VERDİ"

Bebeğin annesi Semiha Rahin, o geceyi şöyle anlattı:

“Akşam uyumadan önce bebeğimin yemeğini yedirdim, oyun oynadık. Güldük, eğlendik sonra yatırdım. Sabah kalktığımda kıpırdamıyordu. Hastaneye götürdük. Doktorlar çocuğun 2 saat önce öldüğünü söylediler. Burada hava çok soğuk, donuyoruz. Allah bize ve çocuklara yardım etsin. Hepimiz Allah’a emanetiz. Daha önce sobamız yoktu. Komşularımız yardım toplayarak bize verdi."

7 aylık bebek donarak öldü


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