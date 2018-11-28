7 gün 24 saat hizmet veren kütüphaneye büyük ilgi

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2017 verilerine göre, Konya İl Halk Kütüphanesi, 2017'de 2 milyon 459 bin 197 kullanıcı ile Türkiye genelinde birinci sırada yer aldı.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Şehir merkezindeki Kültür Park'ta modern binasında hizmetine devam eden kütüphane, ağustos ayından itibaren 7 gün 24 saat hizmet vermeye başladı. Bankacısından emeklisine, çocuklardan üniversite öğrencisine kadar çok sayıda kullanıcıyı ağırlayan İl Halk Kütüphanesinde ziyaretçiler, gecenin ilerleyen saatlerine kadar kitap okuma fırsatı buluyor.

Konferans ve sergi salonlarıyla da kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan kütüphane, geçen yıl kent nüfusunun iki katından fazla kullanıcı sayısına ulaştı.