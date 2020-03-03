taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2097
Euro
6.9119
Altın
1597.62
Borsa
109338.16
Gram Altın
318.056
Bitcoin
54598.26

Şubat ayı enflasyonu belli oldu

Ocak ayında 12,15 olan enflasyon, şubat ayında 12,37'ye yükseldi.

AA | 03.03.2020 - 10:03..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,35 artış gösterdi.

ENFLASYON ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, enflasyon 2020 yılı şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,35 arttı. Buna göre enflasyon yüzde 12,37'ye yükseldi.

Şubat ayı enflasyonu belli oldu

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %2,27 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,98 ile giyim ve ayakkabı, %6,01 ile eğlence ve kültür ve %7,36 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %40,15 ile alkollü içecekler ve tütün, %16,44 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %15,31 ile konut oldu.

Şubat ayı enflasyonu belli oldu

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %4,83 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, %1,34 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,38 ile ulaştırma ve %0,22 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %2,03 ile sağlık ve %0,86 ile eğitim oldu.

Şubat ayı enflasyonu belli oldu

İlginizi Çekebilir
5 kiloluk altını Türkiye'ye getirmek serbest
Türk vatandaşı olmayan yolcuların, bir yılda en fazla 5 kilogram kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmelerine imkan sağlayan karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.
Koronavirüs salgını borsaları da etkiledi
Koronavirüsün borsaları olumsuz etkilemesi sebebiyle dünyanın en zengin 500 insanının 444 milyar dolar kaybettiği bildirildi.
2019 yılı büyüme rakamları açıklandı
Türkiye ekonomisi 2019 yılı son çeyreğinde yüzde 6 büyüdü. Yıllık olarak ise büyüme oranı yüzde 0,9 olarak açıklandı.
Bakan Pakdemirli: 2 bin 153 personel alımı yapacağız
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD, Türkiye'ye İdlib'de hava desteği vermeyecek
ABD, Türkiye'ye İdlib'de hava desteği vermeyecek
368
İyi Partili Aylin Cesur'un tepki çeken pozları
İyi Partili Aylin Cesur'un tepki çeken pozları
604
Kati Piri'den AB'ye eleştiri
Kati Piri'den AB'ye eleştiri
113
İsrail'deki üçüncü seçimi Netanyahu önde kapadı
İsrail'deki üçüncü seçimi Netanyahu önde kapadı
135
İtalya'da koronavirüs ölümleri 52'ye çıktı
İtalya'da koronavirüs ölümleri 52'ye çıktı
37
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmam
Bahçeli: Kılıçdaroğlu'nun elini sıkmam
298
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya çıktı
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6'ya çıktı
45
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir