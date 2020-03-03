Şubat ayı enflasyonu belli oldu

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,35 artış gösterdi.

ENFLASYON ARTTI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, enflasyon 2020 yılı şubat ayında, bir önceki aya göre yüzde 0,35 arttı. Buna göre enflasyon yüzde 12,37'ye yükseldi.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %2,27 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ



Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %5,98 ile giyim ve ayakkabı, %6,01 ile eğlence ve kültür ve %7,36 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %40,15 ile alkollü içecekler ve tütün, %16,44 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %15,31 ile konut oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ %4,83 İLE GİYİM VE AYAKKABI GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında azalış gösteren diğer gruplar ise, %1,34 ile alkollü içecekler ve tütün, %0,38 ile ulaştırma ve %0,22 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %2,33 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %2,03 ile sağlık ve %0,86 ile eğitim oldu.