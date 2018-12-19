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74 yaşındaki kadına bacak kemiğinden çene kemiği yapıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 74 yaşındaki K.S. isimli kadın, bacak kemiğinden çene kemiği yapılarak, sağlığına kavuşturuldu.

DHA | 19.12.2018 - 14:33..
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ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran K.S.'nin, çene kemiğinde gelişen tümörün ağız içini kapladığı ve gıda almasını engellidiği belirlendi.

BACAK KEMİĞİNDEN ÇENE KEMİĞİ YAPILDI

K.S.'nin ameliyatına karar verildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydan Köse ve ekibinin gerçekleştirdiği 6 saatlik operasyonla K.S.'ye bacak kemiğinden çene kemiği yapıldı.

YENİDEN SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Alt çene kemiğinde kemik kanseri gelişen K.S.'ye, kanserli 8 santimetrelik çene kemiği çıkarıldıktan sonra, alt bacak kemik ve derisinden yeni çene kemiği ve etraf dokusu yapıldığını belirten Prof. Dr. Aydan Köse, böylece hastanın yeniden sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

74 yaşındaki kadına bacak kemiğinden çene kemiği yapıldı

"İLERLEMİŞ YAŞINA RAĞMEN SAĞLIĞI İYİ"

İleri mikro cerrahi tekniklerinin kullanıldığı operasyonda, bacak kemiğinin damarlarının çene bölgesindeki damarlar ile birleştirildiğini anlatan Prof. Dr. Köse, şunları söyledi: "Nadir görülen bu kemik kanseri tipinde, cerrahi tedavi çoğu zaman tek seçenektir. Böyle durumlarda büyük miktarda kemik parçası çıkarılması gerektiğinden, hastanın yüz görünümünün bozulmasının yanı sıra alt çene kaybı nedeniyle beslenme fonksiyonları da olumsuz etkilenebilmektedir. Serbest doku nakli olarak adlandırılan bu operasyonlarda iki farklı alanda çalışılması ve damar onarımlarının mikroskop altında yapılması uzun operasyon sürelerini gerektirmektedir. Hastanın, başka genel sağlık problemlerinin olması durumunda ise riskli durumlar ortaya çıkabilmektedir. Hastamız, ileri yaşına rağmen gerek ek sağlık probleminin olmaması, gerekse tedaviye uyumlu olması nedeniyle operasyon ve operasyon sonrası süreçler son derece başarılı ve sorunsuz geçmiştir."

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