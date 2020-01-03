taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9769
Euro
6.6679
Altın
1545.51
Borsa
113623.51
Gram Altın
296.918
Bitcoin
43347.04

Kraliçenin temizlikçisi olmak kolay değil

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, temizlikçi adaylarından görüşme odasındaki ölü bir sineği bulmalarını bekliyor.

Haber Merkezi | 03.01.2020 - 17:47..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İngiliz The Sun gazetesinde yayınlanan habere göre, Kraliçe Elizabeth saraya alacağı temizlikçilerden çok önemli bir görev istiyor.

"ÖLÜ SİNEĞİ BULSUNLAR"

Channel 5'ta bir belgesel programına katılan Sandrigham Sarayı'dan Tracey Waterman'a dayandırılan habere göre Kraliçe, iş görüşmesi yaptığı kişilerden ölü bir sineği 'kendisi henüz fark etmeden' bulmalarını ve oradan almaları bekliyor.

SİNEĞİ YERDEN ALAN YAŞADI

Olası temizlik görevlilerinin işe kabul edilmeden önce bu ölü sineği fark etmeleri gerekiyor. Kraliçe, bu sayede temizlik görevlisi adayının detayları fark etmedeki yeteneğini ölçüyor. Waterman, "Beş yıldızlı bir otel temizlik görevlisiyle, kraliyet sarayı görevlisinin arasındaki fark, detaylara olan dikkatidir. 10 kişiden yarısı, sineği fark ediyor. Bir kişi ise yere eğilerek onu alıyor. İşte o özel kişi." diyor.

Kraliçenin temizlikçisi olmak kolay değil

AYLIK 9 BİN 500 TL KAZANIYORLAR

Kraliçenin temizlik görevlileri, haftada 7 gün olmak üzere, toplam 30 saat çalışıyor. Bu işin yıllık kazancı ise aylık 1228 sterlinden (9 bin 500 TL), yıllık toplam 14 bin 742 sterlin (115 bin TL) yapıyor.

İlginizi Çekebilir
Kasım Süleymani'nin memleketi Kerman'da matem kalabalığı
İranlı komutan Kasım Süleymani'nin öldürülmesi İranlıları büyük bir üzüntünün içine soktu.
15 kişinin öldüğü uçak kazasının görüntüleri
Kazakistan’da içerisinde 93 yolcu ve 5 mürettebat ile kalkışından hemen sonra düşen uçakla ilgili yeni görüntüler yayınlandı.
ABD'den vatandaşlarına Irak'ı terk edin çağrısı
Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği, vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.
Trablus'ta havalimanına roketli saldırı
Libya’nın başkenti Trablus'taki tek sivil havalimanına düzenlenen roket saldırıları nedeniyle uçuşlar durduruldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

Memur ve emeklilerin 2020'de alacakları zam oranı

486
ABD: Bağdat'ta İranlı komutanı vurduk

ABD: Bağdat'ta İranlı komutanı vurduk

310
Bağdat'ta füze saldırısı: İranlı komutan öldürüldü

Bağdat'ta füze saldırısı: İranlı komutan öldürüldü

135
İran televizyonlarında yas var

İran televizyonlarında yas var

287
Düziçi Belediyesi'nden yeni uygulama; ayakbastı parası

Düziçi Belediyesi'nden yeni uygulama; ayakbastı parası

255
Trump'un Bağdat'taki saldırı sonrası paylaşımı

Trump'un Bağdat'taki saldırı sonrası paylaşımı

106
Kasım Süleymani kimdir

Kasım Süleymani kimdir

214
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir