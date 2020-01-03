Kraliçenin temizlikçisi olmak kolay değil

İngiliz The Sun gazetesinde yayınlanan habere göre, Kraliçe Elizabeth saraya alacağı temizlikçilerden çok önemli bir görev istiyor.

"ÖLÜ SİNEĞİ BULSUNLAR"

Channel 5'ta bir belgesel programına katılan Sandrigham Sarayı'dan Tracey Waterman'a dayandırılan habere göre Kraliçe, iş görüşmesi yaptığı kişilerden ölü bir sineği 'kendisi henüz fark etmeden' bulmalarını ve oradan almaları bekliyor.

SİNEĞİ YERDEN ALAN YAŞADI

Olası temizlik görevlilerinin işe kabul edilmeden önce bu ölü sineği fark etmeleri gerekiyor. Kraliçe, bu sayede temizlik görevlisi adayının detayları fark etmedeki yeteneğini ölçüyor. Waterman, "Beş yıldızlı bir otel temizlik görevlisiyle, kraliyet sarayı görevlisinin arasındaki fark, detaylara olan dikkatidir. 10 kişiden yarısı, sineği fark ediyor. Bir kişi ise yere eğilerek onu alıyor. İşte o özel kişi." diyor.

AYLIK 9 BİN 500 TL KAZANIYORLAR

Kraliçenin temizlik görevlileri, haftada 7 gün olmak üzere, toplam 30 saat çalışıyor. Bu işin yıllık kazancı ise aylık 1228 sterlinden (9 bin 500 TL), yıllık toplam 14 bin 742 sterlin (115 bin TL) yapıyor.