762 km menzil sunan yeni Mercedes C-Serisi'nin Avrupa fiyatı belli oldu

Alman otomobil üreticisi Mercedes, yeni nesil elektrikli C-Serisi’nin Almanya satış fiyatını ve teknik verilerini paylaştı.

C 400 4MATIC versiyonu 67 bin 711 eurodan başlayan fiyatlarla listelenirken, donanım tercihleriyle bu bedel 100 bin euro seviyesini aşabiliyor.

762 KM MENZİL SUNUYOR

Yeni MB.EA-M platformu üzerine inşa edilen araç, çift elektrik motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle toplamda 360 kW güç üretiyor.

94 kWsa kapasiteli batarya paketi, WLTP standartlarına göre kullanıcısına 762 kilometreye kadar kesintisiz sürüş imkanı tanıyor.

Modelde yer alan 800 voltluk mimari, 330 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği vererek uzun yolculuklardaki şarj sürelerini önemli ölçüde kısaltıyor.

Havalı süspansiyon ve arka aks yönlendirme gibi sistemler, şimdiye kadarki en sportif C-Serisi'nin yol tutuş dinamiklerini üst seviyeye taşıyan özellikler arasında.