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TBMM Başkanı Yıldırım yoldaki kazazedelerle ilgilendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Antalya’ya giderken güzergahı üzerinde meydana gelen kazayı görünce aracından inerek kazazedelere yardımcı oldu.

İHA | 19.11.2018 - 10:45..
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Antalya’ya giderken güzergahı üzerinde meydana gelen kazayı görünce aracını durdurarak yaralılarla ilgilendi.

''GEÇMİŞ OLSUN''

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin (MAKÜ) 2018-2019 akademik yılı açılış töreni ve Burdur Valiliğini ziyaretinin ardından karayoluyla Antalya’ya hareket eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın yolu üzerinde iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. 4 yaralıya 112 Acil Servis ekipleri tarafından müdahale edildi. Makam aracını durduran Yıldırım, yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alıp, kendilerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Yıldırım yoldaki kazazedelerle ilgilendi

TBMM Başkanı Yıldırım yoldaki kazazedelerle ilgilendi ViDEO

İŞ ADAMLARINI ZİYARET ETTİ

Antalya’da Erzincanlı Sanayici ve İş Adamları Derneğini (ERSİAD) ziyaret eden Yıldırım, Dernek Başkanı Mustafa İlhan ve vatandaşlarla sohbet etti. Ziyarete Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı.

TBMM Başkanı Yıldırım yoldaki kazazedelerle ilgilendi

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