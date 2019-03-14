Yunanistan'da ilk krematoryum açılıyor

Yunanistan, Ortodoks Kilisesi'nin itirazlarına karşılık bir kararname çıkararak, başkent Atina'da ilk krematoryumunu açmak için adım attı.

Başbakan Aleksis Çipras, "En önemli ve gerekli reformlardan biriydi." derken, Atina Belediye Başkanı Yorgo Kaminis de ‘dönüm noktası' olarak niteledi.

2014 yılında beri krematoryumların yasalaşması için çalışan Kaminis, "Devletin vatandaşlarının temel haklarına yönelik sorumluluğunu yerine getirmesi açısından çok önemli bir gelişme." dedi.

Yunanistan'ın 1950'lerden itibaren büyüyen kırsal nüfusuna paralel olarak, ülkede boş mezar yeri bulmak konusunda sıkıntı yaşanıyor. Bu nedenle krematoryumları ‘ihtiyaç' olarak gören kesimler, düzenlemeyi geç kalmış buluyor.

EN YAKIN ADRES BULGARİSTAN'DI

Yunanistan için krematoryumlara izin veren en yakın ülke, komşu Bulgaristan.

Eşini buradaki bir krematoryuma götüren Selanik Belediye Başkanı Yiannis Boutaris de düzenlemeye desteğini açıklayan isimlerden oldu. Selanik ve ülkenin batısında yer alan Patras'da, iki krematoryum açılması planlanıyor. Başbakan Çipras, Atina'nın da ‘aşikar' olarak bir merkeze ihtiyaç duyduğunu savunuyor.

KİLİSE 'BAĞIŞLANAMAZ' BULUYOR

Yunanistan'da, cesetlerinin yakılmasını vasiyet edenlerin bu isteklerinin yerine getirilebilmesi için krematoryum inşa edilmesine dair ilk karar 2006 yılında alınmıştı. Ancak, Kilise'nin itirazı nedeniyle karardan geri adım atılmıştı. Konu 2009'da bir kez daha gündeme gelse de hayata geçirilememişti.

Yunanistan Ortodoks Kilisesi'nin önde gelen isimleri, defnedilmenin dışındaki cenaze törenlerini İncil'in ilkelerine ters olduğunu savunuyor ve ‘bağışlanamaz' buluyor.