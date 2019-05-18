Liselerde ders sayısı düşürülüyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sisteminin ayrıntılarını verdi.

Bakan Selçuk, "9'larda 15-16 dersten söz ederken, şu anki tasarımda 8 dersten söz ediyoruz. 10. sınıfta 9 ders, 11'inci sınıfta 9'a ve 12'inci sınıfta 7'ye düşecek. Niye azaltıyoruz? Bir çocuğun 15-16 dersi anlaması ve içselleştirmesi mümkün olmuyor." dedi.

Bakan Selçuk, 2024'te üniversite sınavının değişeceğini de söyledi.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları:

"Acele etmiyoruz, acele edersek çözümlemelerimiz daha sonra problem olur. Sınıfta öğretmenleri güçlendirmeden bu tasarımın hayata geçmesi mümkün değil, bu konuyla ilgili çalışmalar var. Biz bir deneme tahtasıyla ilgilenmiyoruz. Artık zamanın ruhu değişim istiyor.

Burada şöyle bir şey söylemek mümkün. Biz 5 milyon liseli gencimizin sorusunu duyduk. 'Bizi neye hazırlıyorsunuz?' diye sordular. Bunun cevabını vermek lazım. Biz öğretmenlere de sorduk. 'Çocuklar öğrendiklerini içselleştiremiyor, bunun çözümü yok mu?' dediler.

2040'lara doğru inanılmaz bir çağ geliyor. Vücudumuzda nano-robotların dolaştığı bir çağa doğru gidiyoruz.

Disiplinler üstü bir yaklaşıma doğru gitmemiz gerekiyor. Bizim bu geçişe ihtiyacımız var. Tüm bu gelişmeler çocuklarda derinleşmelere yol açacak.

12. SINIFLAR HAFTADA 24 SAAT DERS YAPACAK

Peki ders sayılarında azalma ne demek? 9. sınıflarda 10-11 dersten söz ederken 8'den bahsediyoruz. 12. sınıflarda 13-14 iken 10 dersten bahsediyoruz. 12. sınıfta haftalık akademik ders saati 24 saat olacak.

Soru çözmek ayrı bir şey sorun çözmek ayrı bir şey. Belli şablonları belirleyerek soru çözebilirler ama bunu çözerken neden böyle davranıldığını anlamakta zorlanabilirler. Bir çocuğun soru ile sorunu ayırt etmesi şart.

Çocuklar topluma fayda çalışmalarında da bulunmalılar.

İLK SINAV 2024'TE YAPILACAK

9. sınıfta 15-16 olan ders sayısı 8'e, 10. sınıfta 9'a düşecek. 11. sınıfta 12-15 olan ders sayısı 9'a, 12. sınıfta 7'ye düşecek.

Lisede yeni sistemin ilk sınavı, 2024 yılında yapılacak."



Liselerde ders sayısı düşürülüyor



