Ekrem İmamoğlu'nun zafer konuşması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası önünde halka hitap ediyor.

İmamoğlu'nu coşkulu bir kalabalık karşıladı.

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu milletin birer ferdiyiz.

İstanbul'da yaşamanın büyük bir keyfi içerisindeyim. Sizlerle kucaklaşmanın keyfini yaşıyorum. Bugün demokrasi bayramı.

İstanbul'a hayırlı olsun.

BİRİLERİ SAATİ DURDURMAK İSTEDİ

31 Mart gecesi birileri saati durdurmak istedi. Ama 31 Mart gecesi durdurmak istedikleri saati 23 Haziran'da millet çalıştırdı.

Saatleri durdurarak zamanın akışını önleyemezsiniz. Milletin iradesini hiçbir güç geri çeviremez, yok sayamaz. Sizler bunu ispat ettiniz, İstanbul bunu ispat etti.

806 BİN DEFA MİLLET İRADESİNİ TESLİM EDİYOR

Milletin iradesini yok sayanlara, İstanbul size öyle bir ders veriyorum dedi ki; 806 bin defa millet iradesini İmamoğlu'na teslim ediyor.

İstanbullu demokrasiye sıkıntı vermek isteyen bir avuç insana öyle bir ders verdi ki; yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi dedi.



İstanbullu dedi ki; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İstanbullu, 23 Haziran'da Cumhuriyet'e ve demokrasiye bağlılığını tescilledi.

TÜRKİYE HERHANGİ BİR ORTA DOĞU ÜLKESİ DEĞİL

Bu dünyaya da şunu gösterdi; Türkiye herhangi bir Orta Doğu ülkesi değildir."









