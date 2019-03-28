8 farklı Brexit önergesi kabul görmedi

1 AP tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı Deniz kirliliğine neden olan tabak, çatal, bıçak ve pipet gibi tek kullanımlık plastik ürünleri 2021'den itibaren yasaklanacak

2 Kars'ta jandarma timleri PKK avında Jandarma timleri, soğuk havanın etkisini sürdürdüğü ve kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı kırsal kesimde teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlattı.

3 Şişli’de otomobil ile elektrikli araç çarpıştı Elektrikli araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

4 Lucas Hernandez Bayern Münih'te Bayern Münih rekor bonservisle Lucas Hernandez'i transfer etti

5 Stokçular morga 3 ton bebek maması stokladı Rusya’nın Yugorsk şehrinde morgda 3 ton bebek maması bulundu. Mamaların ihtiyaç sahipleri için olduğu ancak hastane yönetiminin stokçuluk yaparak, yüksek fiyattan sattığı öğrenildi.

6 Sıla'nın yeni imajı Oyuncu Ahmet Kural ile ayrıldıktan sonra kendisini konserlere veren Sıla, son imajı ile dikkatleri üzerine çekti.