8 farklı Brexit önergesi kabul görmedi

2Kars'ta jandarma timleri PKK avında
Jandarma timleri, soğuk havanın etkisini sürdürdüğü ve kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı kırsal kesimde teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlattı.
5Stokçular morga 3 ton bebek maması stokladı
Rusya’nın Yugorsk şehrinde morgda 3 ton bebek maması bulundu. Mamaların ihtiyaç sahipleri için olduğu ancak hastane yönetiminin stokçuluk yaparak, yüksek fiyattan sattığı öğrenildi.
6Sıla'nın yeni imajı
Oyuncu Ahmet Kural ile ayrıldıktan sonra kendisini konserlere veren Sıla, son imajı ile dikkatleri üzerine çekti.