taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.41305
Euro
6.2271
Altın
1309.655
Borsa
91855.14
Gram Altın
228.455

8 farklı Brexit önergesi kabul görmedi

İngiliz Parlamentosunda oylanan 8 farklı Brexit önergesinin hiçbiri çoğunluk desteğini alamadı.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 00:54..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

8 farklı Brexit önergesi kabul görmedi

İngiliz Parlamentosunda oylanan 8 farklı Brexit önergesinin hiçbiri çoğunluk desteğini alamadı.

Ayrıntılar geliyor...

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kars'ta jandarma timleri PKK avında

Kars'ta jandarma timleri PKK avında

0
AP tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı

AP tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir