8. sınıf öğrencisi telefonu şarj edebilen akıllı kask üretti

Son yıllarda 'akıllı' kelimesini hemen hemen her sektörde sıkça duymaya başladık. Telefon sektöründen sağlık sektörüne kadar biçok teknolojik cihaz, sahip oldukları işlevsellik nedeniyle akıllı hale gelebiliyor.

Mersin'in Erdemli İlçesi’nde 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Nuri Uslu, telefonları şarj edebilen yeni bir akıllı kask üretti.

İlçedeki Akdeniz Ortaokulu'nda düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Sergisi’nde birbirinden farklı çalışmalar yer aldı. Projeler içinde en dikkat çekeni ise 8'inci sınıf öğrencisi Mehmet Nuri Uslu'nun akıllı kaskı oldu.

GÜNEŞ PANELİNDEN ENERJİ SAĞLIYOR

Proje ile motosiklet ve bisiklet sürücüleri, kaskın üzerine yerleştirilen güneş panelinden edinilen enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi ile hem telefonları şarj edebiliyor hem de kasktaki ışık sayesinde yolu aydınlatabiliyor.

50 LİRAYA MAL ETTİ

Akıllı kaskın 50 TL'ye mal olduğunu belirterek, projeye ilişkin bilgiler veren Uslu, "Akıllı kaskı yapmak için bir kask temin ettim. Daha sonra kaska yerleştireceğimiz bataryanın yerini belirdik. Bataryayı yerleştirdikten sonra paneli bataryaya kaynattık ve ışığı kaska sabitledik. Bunun hepsi 50 TL gibi az bir maliyete yapıldı. Amacımız, bu projeyi geliştirerek patentini almak ve dünyada bütün bisiklet ve motosiklet kullanıcılarının telefon şarj sorununu ortadan kaldırmaktır" ifadelerini kullandı.

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