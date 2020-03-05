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8 yıldır aranan Asım'ı, babasının öldürdüğü ortaya çıktı

Amasya’da, 8 yıl önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Ahmet Sucu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan baba, jandarmanın çapraz sorgusunda suçunu itiraf etti.

DHA | 05.03.2020 - 10:05..
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Amasya merkeze bağlı Bağlarüstü köyünde, 27 Mayıs 2012'de ortadan kaybolan Ahmet Sucu (30) için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Köyde başlatılan arama çalışmalarında Sucu'ya ait bir iz bulunamadı.

8 yıldır aranan Asım'ı, babasının öldürdüğü ortaya çıktı

AİLE ÇAPRAZ SORGUYA ALINDI

Babası Asım Sucu (61) oğlunu soranlara, 'başını alıp gitti' yanıtı verdi. Jandarma ekipleri 8 yıl aradan sonra kayıp genç dosyasını yeniden ele aldı, özel bir ekip soruşturma için görevlendirildi. Köyde araştırma yapan ekipler, kayıp gencin babası Asım ile annesi Ş.S. ve 2 kardeşini çapraz sorguya aldı.

8 yıldır aranan Asım'ı, babasının öldürdüğü ortaya çıktı

BALTAYLA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Asım Sucu sorguda, oğlu Ahmet Sucu'nun kendisi ve annesini sürekli dövdüğünü söyledi. Sucu, olay günü annesini dövdüğü sırada müdahale etmek isterken bir anlık öfkeyle başına baltayla vurduğu oğlunu, öldürdüğünü itiraf etti. Ahmet Sucu, oğlunun cansız bedenini ise evin avlusunda kazdığı çukura gömdüğü anlattı. 3 yıl önce eşi Ş.S.’nin, oğlunun babaannesi ve dedesinin yanında mezarlığa gömülmek istediğine dair rüya gördüğünü anlatan Ahmet Sucu, avludan çıkardığı cesedi, koyduğu çuvalla köy mezarlığında kazdığı çukura gömdüğünü söyledi.

8 yıldır aranan Asım'ı, babasının öldürdüğü ortaya çıktı

MEZARLIK KAZILDI

Jandarmanın çapraz sorgusunda cinayeti itiraf eden Asım Sucu ile eşi Ş.S. gözaltına alındı. Asım Sucu, jandarmanın güvenlik önlemleri altında köy mezarlığına götürüldü, oğlunun cesedini gömdüğü yeri gösterdi. İş makinesiyle mezarlıkta yapılan kazıda Ahmet Sucu'ya ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. Mezardan çıkarılan kemikler DNA testi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

8 yıldır aranan Asım'ı, babasının öldürdüğü ortaya çıktı

BABA TUTUKLANDI, ANNE SERBEST

Kan donduran olayın ardından gözaltına alınan Asım Sucu ile eşi Ş.S., jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Asım Sucu tutuklanırken, eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ahmet Sucu'nun ifadelerine başvurulan kardeşleri A.S. ile E.E. ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

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