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81 ilde kumar ve tombala uygulaması

30 bine yakın personelin katıldığı operasyonda, 655 kişi yakalandı.

DHA | 18.05.2019 - 12:05..
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Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla dün gece 81 ilde, eş zamanlı kumar ve tombala uygulaması yapıldı.

81 İŞ YERİ KAPATILDI

6 bin 947 ekip, 29 bin 89 personelle yapılan, 128 eğitimli köpeğin kullanıldığı uygulamada, 18 bin 339 kahvehane ve kıraathane, 745 dernek ve kooperatif kontrol edildi. Uygulamada 336 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan aranan 655 kişi de yakalandı. 1590 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı. Uygulamada 250 umuma açık iş yeri, kooperatif ve derneğe yasal işlem yapılırken 81 iş yeri kapatıldı.

81 ilde kumar ve tombala uygulaması

Ayrıca, 27 tombala makinası, 9 sigaramatik, 16 kumar makinası, 25 bin 342 TL para, 5  tabanca, 3  av tüfeği, 3 keseci delici alet, 2  kurusıkı tabanca, 48 dolu fişek, bin 190 gram esrar, 704 paket kaçak sigara ile çok sayıda oyun kağıdı, pul, fiş ele geçirildi.

81 ilde kumar ve tombala uygulaması

81 ilde kumar ve tombala uygulaması

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