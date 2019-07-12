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Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 46'sı muvazzaf 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA | 12.07.2019 - 10:41..
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Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevli asker şahısların FETÖ'nün mahrem sorumlular ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 teğmen, 48 astsubay olmak üzere toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 46'sı halen görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

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