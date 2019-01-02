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Erdoğan: Milletimiz ihaneti affetmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan her seçimden önce muhafazakar seçmeni etkilemeye çalışan CHP için, “Camiye gidiyorlar Allah kabul etsin” dedi.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 22:11..
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Erdoğan: Milletimiz ihaneti affetmez

Yerel seçimler öncesinde Ankara’da partisinin adaylarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu, Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının davranışlarını eleştirdi.

"ALLAH KABUL ETSİN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimler öncesi yine herkese gülücük dağıtmaya başladılar. Kılıktan kılığa, camilere gidiyorlar maşallah. Allah kabul etsin. Ondan sonra bakıyorsunuz vatandaşla olan münasebetler çok farklı.

Erdoğan: Milletimiz ihaneti affetmez VİDEO

Erdoğan: Milletimiz ihaneti affetmez

"PARTİLERLE PAZARLIK HALİNDELER"

Tabii artık kargayı sesinden tanıyan bir millet var.  Bir yandan bölücü terör örgütünün güdümündeki partiyle al tekke ver külah ilişki içindeler. Diğer yandan kendilerini çok farklı bir kulvarda konumlandıran başka partilerle pazarlık halindeler.

Erdoğan: Milletimiz ihaneti affetmez

"İTTİFAK DEĞİL İHANET"

Biz sizin terör örgütünün parlamentodaki uzantılarıyla veya terör örgütünün kendileriyle nasıl 'al takke ver külah' yaptığınızı biliyoruz. Bunun adı ittifak desek ittifak değil. Çünkü ittifak dediğiniz belli ilke ve amaçlarla kurulur.

Ana muhaletin bu ilişkilerine 'ittifak' değil 'ihanet' desek yeridir. Her fırsatta teröristlere arka çıkmanın başka adı olamaz. Bizim milletimiz her şeyi affeder ama ihaneti affetmez."

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Erdoğan: Milletimiz ihaneti affetmez

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