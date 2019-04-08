Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

HAYATIM ROMAN

Hercai, sıradan, süssüz, dümdüz insanları bir o kadar naif hikâyelerin içine salıyor…

Hayatım Roman

Can Yılmaz

İnkılap Yay.

S.: 240

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

HEGEL'DEN ÖNCE HEGEL'DEN SONRA

Öncesiyle ve sonrasıyla Hegel felsefesine tarihsel bir giriş olması bakımından kitabın tüm dillerde bir ilk olduğunu söylüyor.Herhangi bir felsefi altyapısı olmayanlar için yazdığını söylüyor. Herhangi bir felsefi altyapısı olmayanlar için yazdığını söylediği bu kitaptaki amaçlardan biri de Hegel'in anlaşılamayan karanlık bir filozof olduğu konusundaki yaygın kanıyı kırmak.

Hegel'den Önce Hegel'den Sonra

Tom Rockmore

Say Yay.

S.: 279

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix





TEFTİŞ

“Damızlık Kızın Öyküsü ile BioShock’ı birleştiren, çılgın bir anlatı”. (Chuck Wendig)

Teftiş

Josh Malerman

İthaki Yay.

S.: 440

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

TİYATRO TARİHİ

Akademisyenler, amatör tarihçiler ve oyuncular tiyatro tarihini farklı şekillerde, farklı zamanlarda ve farklı yerlerde biçimlendirdi. Bu kitapta öğrencilere, tiyatro meraklılarına ve elbette genel okurlara tiyatro tarihini incelemenin ve yazmanın en önemli yönleri hakkında kolay anlaşılır ve ilgi çekici bir dizi makale sunuluyor.

Tiyatro Tarihi

Kolektif

Ayrıntı Yay.

S.: 400

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

NAZ KAHVESİ

Merve Koçak Kurt'tan içli aşk öyküleri... Yazgısını okuyup adına yazılmayanları kâğıda dökenlerin, dünyanın bütün yalnızlarının diliyle konuşan bir kitap “Naz Kahvesi”... Kimi zaman yasemin, kimi zaman hanımeli kokulu ve ilhamla dolu...

Naz Kahvesi

Merve Koçak Kurt

Profil Kitap

S.: 136

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

BÂBIÂLİ HATIRALARI

Mahmut Yesari bu defa yıllarını geçirdiği Bâbıâli'yi, yayıncılık âlemini anlatıyor bizlere. Telif hakkı uğruna çekilen çileler, gazetelerin yazı işleri masalarında dönen kimi eğlenceli kimi üzücü olaylar... Reşat Nuri'den Mehmet Rauf'a, Bâbıâli'nin meşhur kalemlerine dair hatıralar Yesari'nin kaleminde bir kez daha hayat buluyor.

Bâbıâli Hatıraları

Mahmut Yesari

Can Yay.

S.: 240

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

DÜŞÜMDE PORTAKAL BAHÇELERİ

O tomurcuklar patlayıp gül oluncaya, o güller rengârenk açıp bir bahçe oluncaya, o bahçe, içindeki evle birlikte bizim oluncaya, o evin içinde boy boy çocuklarımız tüm zamanları ve çağları aşan aşkımıza tanıklık edinceye kadar, bu aşkın, beni sana tutsak eden bu ölümcül aşkın gönüllü taşıyıcısı olacağım. Bu aşk, dünyanın en tehlikeli virüsünü de taşısa bağrında ondan kurtulmak için önerilen her türlü reçeteyi parça parça edecek, o ölümcül virüsün bağımlısı olmak için gereken neyse onu yapacağım...

Düşümde Portakal Bahçeleri

Necati Atar

Bengisu Yay.

S.: 157

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

EDEBİYATA ÖVGÜ

Zygmunt Bauman ve Riccardo Mazzeo arasında gerçekleşen bu diyalog kitap, iki kız kardeş olarak edebiyat ve sosyoloji arasında mekik dokuyor, bu iki söylem alanının bağlantı noktalarına, ayrı düştükleri sınır bölgelerine eleştirel bir perspektiften hareketle derinlikli ve tartışmaya açık yorumlar getiriyor. Edebiyata Övgü hem edebiyatın hem de sosyolojinin çağdaş sorunlarını titiz bir bakışla masaya yatıyor...

Edebiyata Övgü

Ricardo Mazzeo

Ayrıntı Yay.

S.: 144

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

KÜÇÜK KAYIP KIZ

Korku dolu nefesler alıp veriyordu, ama artık çok geçti. Bu hayatta en çok korktuğu şey gelmişti başına – arabanın arka koltuğu bomboştu… Küçük kızı, kaçırılmıştı… Tempolu, tansiyonu alabildiğine yüksek ve elinizden kolay kolay bırakamayacağınız bu polisiye roman, sizi iliklerinize dek ürpertecek…

Küçük Kayıp Kız

Carol Wver

Profil Kitap

S.: 462

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

VAZGEÇTİM SANMA SADECE BÜYÜDÜM

Murat Tavlı ilk kez bir kadının ağzından yazdığı bu romanında, ihanetin yakıcı ateşiyle çok küçük yaşlarda tanışıp, yaşadığı acılarla güçlü bir kadına dönüşen Aslı’nın sarsıcı hikâyesini etkileyici bir dille anlatıyor. “Hangi kadın ihaneti unutur?” sorusu daha önce hiç böyle sorulmamıştı…

Vazgeçtim Sanma Sadece Büyüdüm

Murat Tavlı

Nemesis Kitap

S.: 264

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap