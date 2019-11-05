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Mehmet Ali Erbil yine hastaneye kaldırıldı

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yine hastaneye yatırıldı.

Haber Merkezi | 05.11.2019 - 10:50..
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Geçtiğimiz hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, iki günlük yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu.

Dün akşam yine rahatsızlanan Erbil, ikinci kez hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Ali Erbil yine hastaneye kaldırıldı

"ALLAH BETERİNDEN KORUSUN"

Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında şunları söyledi: "Abim bildiğiniz gibi çok yorucu bir hastane süreci yaşadı. Evinde olsa da doktorları tarafından yakın takip altındaydı. Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı. Bilinci açık konuşuyor yemek yiyor. Endişe edecek bir şey yok. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında bu tarz olaylar olabilir. Allah beterinden korusun. Hastalık da şifa da Allah'tan. Yine taburcu olup kendi sayfasından komik paylaşımlar yapar inşallah."

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