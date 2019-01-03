Gümüşhane'de 2 bin yıllık eserler ziyarete açıldı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyü sınırları içerisinde, Roma’nın 15. Lejyonu'nun yaklaşık 600 yıl hüküm sürdüğü bölgede 1986 yılında çıkarılan ve o dönem müze olmadığı için Erzurum’a götürülerek, buradaki Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen eserler yazışmaların ardından Gümüşhane’ye getirildi.

GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Sadece araçlara yüklenmesi 4 saat süren ve Erzurum, Bayburt, Gümüşhane KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin eskortluğunda Gümüşhane’ye getirilen eserler, Gümüşhane Müzesi'nin bahçesine konularak vatandaşların ziyaretine açıldı.

2 BİN YILLIK ESERLER

Geçtiğimiz yıl başlatılan kazılarda, 100 metrekarelik bir alanda toprağın 50 santimetre altında, arkeoloji dünyasını heyecanlandıran 2 bin yıllık Roma ve Bizans dönemine ait çok sayıda duvar ve eserin çıktığı Satala, Roma’nın günümüze kadar gelen tek lejyon kalesi olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip.

132 ESER ERZURUM'DAN GETİRİLDİ

Gümüşhane Müzesi Müdürü Arkeolog Gamze Demir, Satala’dan 1986 yılında götürülen eserleri, tekrardan topraklarına kavuşturmak için başlattıkları süreci tamamladıklarını belirtti.

Gamze Demir, Erzurum Arkeoloji Müzesi’nde bulunan 23 tane taş eser, 106 tane sikke ve çeşitli arkeolojik malzemelerle 132 eseri müzeden devraldıklarını söyledi.

ESERLERİ TESLİM ALDILAR

Demir, eserlerin devri için bir yazışma süreci yaşadıklarını ve eserlerin Genel Müdürlük tarafından Erzurum Arkeoloji Müzesi, Trabzon ve Giresun müze müdürlüklerinden olumlu cevaplar aldıklarını söyledi.

Gamze Demir, Erzurum’dan eserlerin tamamının geldiğini, Giresun’da ki eserinde teslim alındığını ve son olarak Trabzon Müze Müdürlüğü’nden eserlerin teslim alınacağını belirtti.

"TÜM ESERLER İLGİ ÇEKİCİ"

Getirilen eserlerin tamamının ilgi çekici olduğunu, fakat lahitin çok göz doldurucu ve doyurucu bir eser olduğunu ifade eden Demir, "Çünkü Satala’nın mezar kültürü ile karşılaşıyoruz. Ölüleri gömmemiz her zaman bir geçiş sürecidir. Bu dünyadan öteki dünyaya. Bu serüven her kültürde farklılaşıyor. Belki de resmi olarak ilk defa Satala’nın gömü tarzını, lahit tarzını öğrenmiş oluyoruz. Mezar taşları çok ilgi çekici. Bilimsel olarak kanıtlanmış Satala’ya ait olduğu. Bunlar da çok ilgi çekici. İmparatorluk bordürü var mezar taşlarında. Roma döneminin en büyük yansıtışı diyebiliriz" diye konuştu.



