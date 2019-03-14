89 yaşındaki Halime Nine gelinlik giydi

1944 yılında Şükrü Sibahi ile dünya evine giren Halime Sibahi, o mutlu gününde giyemediği gelinlik özlemini 75 yıl sonra dindirdi.

ANILARI CANLANDI, MUTLULUK GÖZYAŞLARI AKITTI

Hem gelinlik hem de kına kıyafeti kendisine hediye edilen Halime Nine’nin kına gecesi, oğlu Adnan Altın’ın evinde gerçekleştirildi. Sibahi, ailesi ve komşularının katılımı ile yapılan kına gecesinde kendisini ağlatan şarkılar eşliğinde anıları canlandı, mutlulukla hüznü bir arada yaşadı.

HALİME NİNE'NİN MUTLULUĞU

Sevinç gözyaşları içinde gelinliğini giyen Halime Nine, “Annem 7 yaşında vefat etti ve üvey annem ile yaşamaya başladık. 14 yaşında ise eşimle evlendiğimde rahmetli eşim düğünümüzde gelinlik giydirmedi. Gelinlik giyemediğim için hep özendim. Gelinim Fatma’ya ‘Gelinim, bana gelinlik giydir.’ dedim. Gelinliği giyince çok mutlu oldum.” dedi.

Halime Sibahi’nin oğlu Adnan Altın, annesinin yıllardır gelinlik giymeyi hayal ettiğini söyledi.