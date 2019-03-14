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89 yaşındaki Halime Nine gelinlik giydi

Tuzla’da yaşayan 89 yaşındaki Halime Sibahi, 75 yıllık gelinlik giyme hayalini gerçekleşti. 9 çocuk, 15 torun sahibi olan Halime Nine, bindallısını giydi, kına gecesinde ağladı, çiçek fırlattı.

DHA | 14.03.2019 - 13:37..
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1944 yılında Şükrü Sibahi ile dünya evine giren Halime Sibahi, o mutlu gününde giyemediği gelinlik özlemini 75 yıl sonra dindirdi.

89 yaşındaki Halime Nine gelinlik giydi

ANILARI CANLANDI, MUTLULUK GÖZYAŞLARI AKITTI

Hem gelinlik hem de kına kıyafeti kendisine hediye edilen Halime Nine’nin kına gecesi, oğlu Adnan Altın’ın evinde gerçekleştirildi. Sibahi, ailesi ve komşularının katılımı ile yapılan kına gecesinde kendisini ağlatan şarkılar eşliğinde anıları canlandı, mutlulukla hüznü bir arada yaşadı.

89 yaşındaki Halime Nine gelinlik giydi

HALİME NİNE'NİN MUTLULUĞU

Sevinç gözyaşları içinde gelinliğini giyen Halime Nine, “Annem 7 yaşında vefat etti ve üvey annem ile yaşamaya başladık. 14 yaşında ise eşimle evlendiğimde rahmetli eşim düğünümüzde gelinlik giydirmedi. Gelinlik giyemediğim için hep özendim. Gelinim Fatma’ya ‘Gelinim, bana gelinlik giydir.’ dedim. Gelinliği giyince çok mutlu oldum.” dedi.

89 yaşındaki Halime Nine gelinlik giydi

Halime Sibahi’nin oğlu Adnan Altın, annesinin yıllardır gelinlik giymeyi hayal ettiğini söyledi.

89 yaşındaki Halime Nine gelinlik giydi

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