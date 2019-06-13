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9. kez alkollü araç kullanmaktan yakalandı

5 litrelik bidondan yaptığı düzenekle alkol alan sürücünün ehliyetine 2049 yılına kadar el konuldu.

İHA | 13.06.2019 - 21:43..
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Kırıkkale'de otomobil sürücüsünün vukuatları bitmiyor. Alkollü olarak araç süren sürücü 9. kez yakalandı.

B.S. isimli şahıs, idaresindeki otomobili ile trafiği tehlikeye düşürdüğü bilgisini alan ekipler, aracı Bölge Trafik İstasyonu önündeki yol uygulamasında durdurdu.

9. kez alkollü araç kullanmaktan yakalandı

Ekipler, alkol kontrolü yaptıkları sürücü B.S'nin 3,44 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Araçtaki aramada, B.S'nin 5 litrelik temizlik malzemesi bidonuna kendisinin yaptığı boğma rakıyı koyup, ayarladığı düzenekle içtiği belirlendi.

EHLİYETİNE 2049 YILINA KADAR EL KOYULDU

Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2049 yılına kadar el konulan B.S'nin otomobili otoparka çekildi ve 14 bin lira para cezası uygulandı.

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