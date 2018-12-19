9 yaşındaki Hüseyin rüyadan etkilendi, 4 kitap yazdı

Düşüncesini aynı zamanda tarih öğretmeni olan ve kitap yazan babasıyla paylaşan Hüseyin Mirhat Coşkun, destek görmesi üzerine ilk hikaye kitabını yazmaya başladı.

"Kahraman Denizci" adını verdiği ilk kitabını, ilkokul birinci sınıfa giderken yazan Hüseyin Mirhat Coşkun, daha sonra "Gizemli Orman", "Bataklıkta Bir Gün" ve "İki Hırsız Bir Çocuk" adlı hikaye kitaplarını tamamladı.

DİĞER KİTAPLARI BASKIDA

Bu kitaplardan "Gizemli Orman" ve "Kahraman Denizci" adlı kitapları piyasa çıkan Hüseyin Mirhat Coşkun'un, diğer iki kitabı ise baskıya hazırlanıyor.

KİTAP OKUMAYI ÇOK SEVİYOR

Arkadaşları tarafından kitap kurdu olarak bilinen Coşkun, çevresindekilere de örnek oluyor. Coşkun, okuma ve yazmayı 5 yaşında öğrendiğini söyledi.

Okuma ve yazmayı çok sevdiğini belirten Coşkun, ilkokula başlamadan önce 90'a yakın hikaye kitabı okuduğunu ifade etti.

BABASI İLHAM KAYNAĞI OLDU

İlkokul ikinci sınıfta 400'e yakın hikaye kitabı okuduğunu dile getiren Coşkun, "Tarih kitapları yazan babamı kendime örnek aldım. Babam, tarih kitabı yazarken ben de hikaye kitabı yazabilirim diye düşündüm. Daha sonra gördüğüm bir rüyadan etkilendim. Sabah uyandığımda babama gördüğüm rüyayı hikayeye dönüştürmek istedim ve ilk hikaye kitabımı bu şekilde yazdım." dedi.

"İNŞAAT MÜHENDİS YA DA MİMAR OLMAK İSTİYORUM"

Hedeflerinden bahseden Coşkun, "En büyük hedefim inşaat mühendisliği ya da mimar olmak. Çok okumak gerektiğine inanıyorum. Çok gezen mi yoksa çok okuyan mı sorusunun cevabını her ikisini de yapmak diyorum. Hem gezerken hem de okuyarak öğreniyorum" diye konuştu.