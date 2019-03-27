Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendiriyor

Idai kasırgasının vurduğu Mozambik felaketin yaralarını sarmaya çalışırken şimdi de kolera ve diğer salgın hastalıklarla karşı karşıya.

Hindistan "Misyon Şakti" adlı bir savunma sistemi denemesi kapsamında dünya yörüngesindeki bir uyduyu vurduğunu duyurdu.

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Theresa May istifaya hazırlanıyor

İngiltere'de Brexit krizi yine bir başbakanı daha koltuğundan etmek üzere. Theresa May, Brexit anlaşmasının parlamento tarafından onaylanması durumunda istifa edebileceğini duyurdu.