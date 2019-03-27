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Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendiriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber-Atv-A Para-ANews-A2-A Haber Radyo ortak canlı yayınında soruları yanıtlıyor.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 21:58..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerini canlı yayında yapıyor.

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