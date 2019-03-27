Cumhurbaşkanı Erdoğan gündemi değerlendiriyor

3Tır ve otobüs aynı alt geçitte sıkıştı
İstanbul Bakırköy’de tır, tren alt geçidine takılarak mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin tırı kurtarma çalışmaları sırasında tur otobüsü de geçitteki engele takılınca yol trafiğe kapandı.
5Hindistan uydu vurdu
Hindistan "Misyon Şakti" adlı bir savunma sistemi denemesi kapsamında dünya yörüngesindeki bir uyduyu vurduğunu duyurdu.
6Theresa May istifaya hazırlanıyor
İngiltere'de Brexit krizi yine bir başbakanı daha koltuğundan etmek üzere. Theresa May, Brexit anlaşmasının parlamento tarafından onaylanması durumunda istifa edebileceğini duyurdu.