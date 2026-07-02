A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Bosna Hersek maçı kadrosu belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bosna Hersek ile deplasmanda oynayacağı maçın 12 kişilik kadrosu belli oldu.
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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde bugün Bosna Hersek ile deplasmanda oynayacağı maçın 12 kişilik kadrosu açıklandı.
Ay-yıldızlı ekipte Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Yiğit Arslan, Yiğit Onan ve Emre Melih Tunca karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
İŞTE MAÇ KADROMUZDA BULUNAN OYUNCULARIMIZ
Zenica'daki Husejin Smajlović Salonu'nda TSİ 21.00'de başlayacak maçın kadrosunda bulunan milli oyuncular şunlar:
Adem Bona, Alperen Şengün, Cedi Osman, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Ömer Faruk Yurtseven, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic, Yiğitcan Saybir
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)