Var Mısın Yok Musun’da 850 bin TL’lik teklifi reddetti: Kutusunu açınca şoke oldu

Ekranların heyecan dolu yarışması Var Mısın Yok Musun, yine unutulmaz bir ana sahne oldu.

Ev sahibi olma ve yurt dışına çıkma hayalleriyle yarışmaya katılan 25 yaşındaki Abdullah Özgür Aksu, oyunun ilerleyen dakikalarında büyük bir başarı yakalayarak yüksek ödül ihtimallerini korumayı başardı.

"Pişman olsam bile yokum" dedi

Oyunun en kritik virajında banka, yarışmacıya 830 bin TL değerinde oldukça cazip bir teklif sundu.

Genç yarışmacı, "Pişman olacağımı bilsem bile yokum" diyerek teklifi reddetti.

5 TL ile veda etti

Büyük ödül olan 5 milyon TL’nin elenmesiyle umutlar azaldı. Bankanın yaptığı 2 bin TL’lik son teklifi de geri çeviren Aksu, kendi kutusuna güvenmeyi tercih etti. Finalde kutusunu açan yarışmacı, sadece 5 TL ile karşılaşınca stüdyoda büyük bir sessizlik yaşandı.

Yarışmadan sembolik bir rakamla ayrılan Aksu'nun bu kararı gecenin en çok konuşlan olaylarından biri oldu.