A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası geniş kadrosu belli oldu

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın geniş kadrosu açıklandı.

2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, turnuva hazırlıkları çerçevesinde 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ve 7 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile birer özel maç oynayacak.

HAZIRLIKLAR 22 MAYIS'TA BAŞLAYACAK

Milliler, 22 Mayıs Cuma gününden itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde antrenmanlara başlayacak.

29 Mayıs Cuma günü bu tesiste kampa girecek A Milliler, Kuzey Makedonya müsabakasının ertesi günü de Venezuela maçı için ABD'ye gidecek.

MİLLİLERİN DÜNYA KUPASI KADROSU

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 35 kişilik geniş aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci

Altay Bayındır (Manchester United), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans

Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray) Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha

Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Braga), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet

Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray), Yusuf Sarı (Başakşehir)

MİLLİLERİN DÜNYA KUPASI'NDAKİ MAÇ PROGRAMI

14 Haziran Pazar

TSİ 07.00 Avustralya - Türkiye (BC Place Vancouver - Kanada)

20 Haziran Cumartesi

TSİ 06.00 Türkiye - Paraguay (San Francisco Bay Area)

26 Haziran Cuma

TSİ 05.00 Türkiye - ABD (Los Angeles Stadyum)