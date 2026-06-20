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A Milli Takım, 2026'nın en erken golünü yedi

A Milli Takımımız, Paraguay maçında 2026 Dünya Kupası'nın en erken golünü kalesinde gördü.

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A Milli Takım, 2026'nın en erken golünü yedi
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A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası'nın en erken golünü kalesinde gördü.

Milliler, Paraguay karşılaşmasında 64. saniyede Matias Galarza'nın golüyle 1-0 geriye düştü.

TURNUVANIN EN ERKEN GOLÜNÜ KALEMİZDE GÖRDÜK

Bu gol, turnuvanın en erken golü buldu.

Paraguay'ın golünden önce, Ismael Saibari'nin İskoçya'ya attığı gol turnuvanın en erken golü olmuştu. (71. saniye)

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi