A Milli Takım'a Arizona’da yoğun ilgi
A Milli Futbol Takımı’nın Arizona’da yaptığı antrenmana Türk ve yabancı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
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2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arizona'da kampta olan A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını Arizona Athletic Grounds'ta taraftarlara açık olarak gerçekleştirdi.
3 BİNİN ÜZERİNDE TARAFTAR ANTRENMANI TAKİP ETTİ
Millilerin antrenmanını bölgede yaşayan Türk taraftarların yanı sıra yabancı taraftarlar da takip etti. Antrenmanı 3 binin üzerinde taraftar izledi.
Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla antrenmanda milli futbolculara destek verdi.
Teknik Direktör Vincenzo Montella ve futbolcular, hem antrenman öncesinde hem de antrenman sonunda taraftarları alkışladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)