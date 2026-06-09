A Milli Takım'a Arizona’da yoğun ilgi

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Arizona'da kampta olan A Milli Futbol Takımı, ilk antrenmanını Arizona Athletic Grounds'ta taraftarlara açık olarak gerçekleştirdi.

3 BİNİN ÜZERİNDE TARAFTAR ANTRENMANI TAKİP ETTİ

Millilerin antrenmanını bölgede yaşayan Türk taraftarların yanı sıra yabancı taraftarlar da takip etti. Antrenmanı 3 binin üzerinde taraftar izledi.

Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla antrenmanda milli futbolculara destek verdi.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve futbolcular, hem antrenman öncesinde hem de antrenman sonunda taraftarları alkışladı.