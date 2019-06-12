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A Milliler İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.

AA | 12.06.2019 - 11:31..
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A Milliler İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı

A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile oynayacağı EURO 2020 eleme müsabakası için İzlanda'ya gitmiş, havalimanında yaklaşık 3 saat bekletilmişti.

Takım kaptanı Emre Belözoğlu'nun durumu gazetecilere anlattığı esnada bir kişi, tecrübeli futbolcuya tuvalet fırçası uzatmıştı.

TÜRK BAYRAKLARI DALGALANDI

Ülkemizde de büyük tepki toplayan bu olay sonrası sahaya çıkan A Milli Futbol Takımımız, İzlanda karşısında 2-1 mağlup oldu.A Milliler İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı

Maç sonrası yurda dönen Ay-yıldızlı kafileyi İGA çalışanları, Türk bayraklarıyla karşıladı. Apronda bekleyen iki itfaiye aracının arasına Türk bayrağı asıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de aynı uçakla İstanbul'a geldi.

Havalimanı çalışanları ile yolcular, milli futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Bazı çalışanlar futbolcularla fotoğraf çektirdi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çiçek takdim edildi.

A Milliler İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı VİDEO

A Milliler İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı

Takım kaptanı Emre Belözoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzlanda karşısında galip gelmek istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade ederek, grup elemelerinde gelecek maçları kazanmak istediklerini söyledi.

Belözoğlu, İzlanda'daki havalimanında açıklama yaptığı sırada mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattığı kişinin bazı gurbetçiler tarafından bulunarak, kendisinden özür dilemesine ilişkin videonun anımsatılması üzerine, söz konusu görüntüleri izlediğini ve çok şaşırdığını belirtti.

Milli Takım kafilesi, pasaport kontrolünden geçtikten sonra havalimanından otobüsle ayrıldı.

A Milliler İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı

A Milliler İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı

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