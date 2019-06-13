AB İngiltere'ye Brexit'in faturasını hatırlattı

Brexit konusunda İngiltere, Başbakanları düşürmeye devam ediyor, ancak oluşan bu siyasal boşluğa karşılık Londra'da hükümet AB'den ayrılma konusunda geri adım atmıyor.

Özellikle May hükümeti sonrasında yeniden alevlenen Brexit'ten ayrılma konusuna karşılık AB, İngiltere'ye oluşacak maddi yükümlülüğü hatırlatıyor.

MALİ TAAHHÜTLER YERİNE GETİRİLECEK

Çalışmada, İngiltere'nin AB üyesi ülke olarak verdiği mali taahhütler yerine getirilinceye kadar gelecekteki ticari ilişkiler hakkında müzakerelere başlanmayacağı belirtildi.

AB kurumlarının anlaşmasız Brexit durumuna yönelik hazırlık planlarını tamamladığı aktarılan çalışmada, AB vatandaşları ve şirketlerinin de anlaşmasız ayrılık ihtimaline karşı hazırlıklarını yapmaları gerektiği kaydedildi.

40 MİLYAR STERLİNLİK FATURA

AB ve İngiltere arasında müzakere edilen Brexit ayrılık anlaşmasında mali yükümlülükler konusunda uzlaşı sağlanmıştı. Anlaşmaya göre, İngiltere'nin, üzerinde uzlaşılmış 2020 birlik bütçesine ve üye ülkelerin kalkınma programlarına ilişkin daha önce vermiş olduğu yaklaşık 40 milyar sterlinlik taahhütleri yerine getirmesi gerekiyor.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliği ve başbakanlık için yarışan Boris Johnson'un vaatleri arasında ise AB'ye daha önceki taahhütlerinden kaynaklanan yaklaşık 40 milyar sterlinlik (yaklaşık 296 milyar lira) ayrılık ödemesinin yapılmayacağı yer alıyor.