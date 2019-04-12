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AB Komisyonu Başkanı Juncker Ruanda First Lady'sini yakıyordu

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Ruanda First Lady'si Jeannette Kagame'yi neredeyse ateşe veriyordu.

İHA | 12.04.2019 - 17:33..
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AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Ruvanda Ruanda soykırımının 25. yılı anma töreni sırasında neredeyse Ruanda First Lady'si Jeannette Kagame'yi yakıyordu.

AB Komisyonu Başkanı Juncker Ruanda First Lady'sini yakıyordu


YANMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Kameralara yansıyan görüntülerde, anma meşalesini alan Juncker'in 'Anma Işığı' anıtının ateşini yanındakilerle birlikte tutuşturduktan sonra geriye doğru çekilirken, yanlışlıkla elindeki yanan meşaleyi First Lady'nin suratına doğru yaklaştırdığı ve Jeannette Kagame'nin, hızlı bir refleks ile doğru zamanda birkaç adım geri giderek yanmaktan kurtulduğu görülüyor.

AB Komisyonu Başkanı Ruanda First Lady'sini yakıyordu VİDEO


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