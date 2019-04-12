AB Komisyonu Başkanı Juncker Ruanda First Lady'sini yakıyordu

1 2 komşusunu öldüren adam tutuklandı Kütahya'da 2 komşusunu öldüren ve 2 komşusunu da yaralayan Azmi Ö. ifadesinde, "Hızlı dayanmasaydım o, eşimi ve beni öldürecekti" dedi.

2 Kenan Evren hakkında kamu davası kaldırıldı Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen 12 Eylül davasında Evren ve Şahinkaya hakkındaki kamu davasının "ortadan kaldırmasına" hükmedildi

3 Gaziantep'de koca şiddeti kameralara yansıdı Öfkeli koca, seyir halindeki otomobilden attığı karısını önce yumrukladı sonra da sopayla darp etti.

4 Şarkıcı Kıraç'tan İngilizce eğitime tepki Şarkıcı Kıraç vatansever olduğunu dile getirirken, Türkiye'de İngilizce eğitim verilmemesi gerektiğini öne sürdü.

5 Kilis'te 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Kilis'te düzenlenen operasyonda PYD/PKK'ya ait olduğu belirlenen 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap bulundu.

6 Abdülhak Hamid Tarhan ve ölümsüz eseri Makber’in hikayesi Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında verdiği eserlerle Modern Edebiyatın doğuşunda etkili isimlerden biri olan Tarhan ve ölümsüz eseri Makber’in hikayesi…