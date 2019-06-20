AB liderler zirvesinde Türkiye konuşulacak

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 20-21 Haziran'da gerçekleşecek zirve, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla yapılacak.

Zirve programına göre, liderlerin gündem maddeleri arasında, AB kurumlarının yeni başkanlarının belirlenmesi, Birliğin 2019-2024 Stratejik Gündemi, 2021-2027 Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) ve İngiltere'nin AB'den ayrılık süreci (Brexit) yer alacak.

RUSYA'YA EKONOMİK YAPTIRIM

Liderler, dış politika alanında ise Ukrayna'nın doğusu ile Azak Denizi'nde yaşanan gelişmeleri ve Rusya'ya ekonomik yaptırımların uzatılmasını ele alacak.

TÜRKİYE'NİN FAALİYETLERİ

Bunun yanı sıra, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj ve gaz arama faaliyetleri de zirvede gündeme gelecek.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin diplomatik baskı altına alınması için girişimde bulundu. Rum yönetimi, Türkiye'ye baskı uygulanmasını istiyor.

Öte yandan, zirvenin ikinci gününde Euro Grubu toplantısı yapılacak.