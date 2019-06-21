AB liderleri Türkiye'yi kınamaya kalktı

Türkiye Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sürdürerek kendi haklarını korumaya devam ediyor.

BİNLERCE KİLOMETRE UZAKTAN MÜDAHALE ETMEYE KALKIYORLAR

Doğu Akdeniz'de petrol arayan tek ülke Türkiye değil. Rumlar, binlerce kilometre uzaktaki Amerikan, Fransız şirketler yardımıyla aramalarını gerçekleştiriyor.

Bölgeden çok uzak olan devletler Türkiye'nin faaliyetlerini eleştirmeye kalkıyor.

Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Konseyi toplantısında, AB devlet ve hükümet başkanları Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki sondaj faaliyetlerini tekrar kınadı.

Avrupa Konseyi, 22 Mart 2018'de yaptığı tespitleri tekrarladığını belirttiği toplantı sonuç bildirisinde, Türkiye'nin illegal eylemlerinin devam etmesini güçlü şekilde kınadıklarını vurguladı.

"SONDAJ FAALİYETLERİ İLLEGAL"

Konsey, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de hali hazırda icra etmekte olduğu sondaj faaliyetlerini "illegal" olarak tanımlarken, bu eylemlerden ciddi endişe duyulduğunu belirtti ve AB'nin bu aktivitelerin durdurulması yönünde tekrar tekrar yaptığı çağrılara Türkiye'den henüz yanıt gelmediğini ifade etti.

Avrupa Konseyi toplantısının sonuç bildirisinde, Türkiye'ye Güney Kıbrıs'ın egemenlik haklarlarına saygılı olması ve sondaj faaliyetlerinden uzak durması çağrısı yapıldı.

JUNCKER DE AÇIKLAMA YAPTI

AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Brüksel'deki AB liderler zirvesi sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ın egemenliğindeki sulardaki faaliyetlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi.