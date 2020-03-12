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AB: Mültecilere 2 bin euro verelim, gitsinler

Brüksel, Yunan adalarındaki sığınmacıları geri göndermek için yeni arayışlara girişti.

Haber Merkezi | 12.03.2020 - 17:33..
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AB: Mültecilere 2 bin euro verelim, gitsinler

Avrupa Birliği (AB), kıtaya geçmeyi başaran mültecileri geri göndermenin peşinde...

AB'nin başlattığı gönüllü programı kapsamında, Yunan adalarına geçen mültecilere, evlerine dönmeleri için 2 bin euro para teklifi yapılması planlanıyor.

Haber, İngiliz The Guardian gazetesinde yer aldı.

"2 BİN EURO VERELİM" TEKLİFİ

Ancak, bu kararın daha fazla mülteci çekeceği endişesi hakim. Bundan dolayı, teklifin süresi 1 ay olarak belirlendi.

Yunan adalarındaki baskıyı azaltmayı hedefleyen 2 bin euroluk teklif, geri dönecek evi olmayan mültecileri kapsamayacak.

AB: Mültecilere 2 bin euro verelim, gitsinler

AB: FIRSAT PENCERESİ

AB'nin İçişleri Komiseri Ylva Johansson, planı "yeni umutlara açılan fırsat penceresi” olarak tanımladı. Johansson'a göre, en az 5 bin kişi teklifi kabul edebilir.

Her ne kadar Avrupa Birliği böyle bir hazırlık içinde olsa da Yunan adalarındaki mültecilerin ekonomik durumlarına ilişkin, kesin bir istatistik bulunmuyor.

AB: Mültecilere 2 bin euro verelim, gitsinler

AB: Mültecilere 2 bin euro verelim, gitsinler

AB: Mültecilere 2 bin euro verelim, gitsinler

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