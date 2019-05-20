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AB siber saldırıları gerçekleştirenlere karşı yaptırım uygulayacak

Avrupa Birliği Konseyi, AB’de siber saldırganlara karşı çeşitli önlemler alınmasına olanak sağlayan yeni yaptırımlara onay verdi.

DHA | 20.05.2019 - 09:19..
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Bir varlığın yetkisiz erişimini açığa vurmak, değiştirmek, devre dışı bırakmak, imha etmek, çalmak veya yetkisiz erişim sağlamak için yapılan herhangi bir girişim olarak adlandırılan siber saldırılar, özellikle büyük şirketleri veya ülkeleri zaman zaman zor durumda bırakabiliyor.

Avrupa Birliği, bu durumla baş edebilmek için geçtiğimiz cuma günü, AB’de siber saldırganlara karşı çeşitli önlemler alınmasına olanak sağlayan yeni yaptırımları resmen onayladı.

siber saldırı

AB DIŞINDAKİ SALDIRILAR DA ETKİLENECEK

Avrupa Birliği Konseyi'nin yaptığı açıklamaya göre, siber saldırıların belirlenmesini ve sonrasında olaya müdahale edilmesini sağlayacak olan yeni önlemler, operasyonlarını AB dışında yapan kişi ve kurumları da etkiliyor. Ayrıca, AB dışından yapılan siber saldırıların yanında uluslararası organizasyonları hedef alan siber saldırılara da yaptırımlar uygulanabileceği belirtiliyor.

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SALDIRILARA DESTEK SAĞLAYANLAR DA CEZA ALACAK

Konsey, yaptırımların AB içinde oluşturulmuş ve AB’den yürütülen, AB dışında yer alan altyapıyı kullanan ve AB içinde veya dışında yer alan kişi veya kurumların düzenlediği siber saldırıları da etkileyeceğini duyurdu. Bunun yanı sıra saldırılara finansal, teknik ve materyal destek sağlayan kişi ve kurumların da yaptırımlara karşı karşıya kalacağı vurgulanırken, yaptırımlar arasında AB’ye girişin yasaklanması ve söz konusu kişi veya kurumların varlıklarının dondurulması yer alıyor.

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