AB Sorumlu Komiseri: Türkiye AB'yi sevmiyor

Avrupa Birliği (AB) Bütçe ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Komiseri Günther Oettinger, Rusya, Türkiye ve ABD’nin eşit derecede Avrupa Birliği’ni (AB) sevmediğini ve Brüksel’i teğet geçerek üye ülkelerle ayrı ayrı iş yapmayı tercih ettiğini söyledi.

"HİÇBİRİ AB'Yİ SEVMİYOR"

Bugün düzenlediği basın toplantısında konuşan Oettinger, "Rusya, Türkiye ve ABD’ye farklı davranıyoruz ama onların ortak özelliği var, aralarından hiçbiri AB’yi sevmiyor ve birlik üyesi ülkelerle ayrı ayrı iş yapmayı tercih ediyor. Ticaret ve Avrupa pazarı konularında örgüt olarak Avrupa Birliği ile konuşmaları gerektiğini net bir biçimde ortaya koymalıyız." dedi.

"TRUMP'A SAYGILI OLMALIYIZ"

Oettinger "Sayın Donald Trump’a gelince, yeni başkanlık süreci için güçlü bir aday. Büyük ihtimalle 4 yıl daha bu görevde kalacak. Bu nedenle biz onu kabul etmeli, ona saygılı olmalıyız ve idaresiyle yapıcı bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz." diye konuştu.