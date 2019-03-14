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AB: Türkiye'ye 1.5 milyar euro göndereceğiz

Suriyeli mültecilere yardım kapsamında Türkiye'ye ödemelerin yapılacağını belirten Mogherini, ilerleyen yıllarda da bunun devam edeceğini söyledi.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 14:12..
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AB: Türkiye'ye 1.5 milyar euro göndereceğiz

Suriye Donörler Konferansı'nın açılış konuşmasını yapan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye'deki mültecilere yardım amacıyla yapılacakları açıkladı. Mogherini Türkiye'ye 1.5 milyar euro verileceğini söyledi.

Mogherini, AB'nin Suriyeli mültecilere 2019-2020 yıllarında 1 milyar eurodan fazla yardım sunacağını söyledi.

AB: Türkiye'ye 1.5 milyar euro göndereceğiz

"BU SEVİYEYİ 2012'DE DE KORUMAYI PLANLIYORUZ"

Mogherini, "AB'nin 2019'da 560 milyon euro tutarında yardım sunacağını ve 2020 yılında aynı tutarda yardımı sunmaya hazır olduğunu açıklamaktan sevinç duyuyorum. Bu seviyeyi 2021'de de korumayı planlıyoruz" dedi.

Mogherini, bu yardımın Suriye ile Ürdün ve Lübnan gibi Suriye'ye komşu ülkelerdeki Suriyelilere yönelik olduğunu sözlerine ekledi.

AB: Türkiye'ye 1.5 milyar euro göndereceğiz

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