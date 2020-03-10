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ABD, Afganistan'daki askerlerini çekmeye başladı

Taliban'la imzalanan anlaşma kapsamında Afganistan'daki ABD birlikleri bu ülkeden çekiliyor.

Haber Merkezi | 10.03.2020 - 08:52..
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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, daha önce yaptığı açıklamada Afganistan’daki ABD askerlerini 10 gün içinde çekmeye başlayacaklarını ve ülkedeki asker sayısını 8 bin 600’e kadar indireceklerini açıklamıştı.

ABD ASKERLERİ, AFGANİSTAN'DAN ÇEKİLİYOR

29 Şubat'ta Taliban ile anlaşma imzalayan Washington yönetimi, bu kapsamda Afganistan'daki askerlerini çekmeye başladı.

ABD, Afganistan'daki askerlerini çekmeye başladı

Bu ülkede yaklaşık 12 bin askeri bulunan Pentagon, yaklaşık 5 ay içinde bu rakamı 8 bin 600'e kadar düşürecek.

Afganistan’daki faaliyetler için 8 bin 600 askerin yeterli olacağına işaret eden Esper, ülkedeki duruma göre gerekli görüldüğü takdirde çekilmeyi durduracaklarını belirtmişti.

ABD, Afganistan'daki askerlerini çekmeye başladı

2 BİN 400 ABD ASKERİ ÖLDÜ

ABD'li bakan ayrıca, siyasi çözüm tamamen sağlandığı takdirde, bu kuvvetleri de çekmeye başlayacaklarını kaydetmişti.

2001 yılındaki 11 Eylül saldırıları sonrası Afganistan'ı işgal eden ABD'nin, çatışmalarda 2 bin 400'den fazla askeri ölmüştü.

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