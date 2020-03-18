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ABD, Airbus uçaklarına gümrük vergisini artırabilir

ABD ile AB arasında ticaret savaşı kızışıyor. Washington, Airbus'a vergiyi artırmanın hesaplarını yaparken, Avrupa misillemeye hazırlanıyor.

REUTERS | 18.03.2020 - 09:58..
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ABD'li ve Avrupalı yetkililer, ABD'nin Airbus uçaklarına uyguladığı gümrük vergisinin yüzde 50 artırmasının beklendiğini açıkladı.

Bu durum halihazırda koronavirüs salgını nedeniyle azalan bilet satışları yüzünden ciddi şekilde etkilenen havayolu şirketlerine daha fazla etkileyeceği belirtiliyor.

VERGİ, YÜZDE 50 ARTABİLİR

Avrupa'da üretilen Airbus uçaklarına uygulanan gümrük vergileri %10'dan %15'e çıkarılması bekleniyor. ABD bu karar ile Avrupa Birliği'ni (AB) Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) hava yolu firmalarına devlet yardımı yapmasının kurallara uygun olmadığı kararına uymaya zorluyor.

ABD, Airbus uçaklarına gümrük vergisini artırabilir

AVRUPA'DAN MİSİLLEME HAZIRLIĞI

AB de WTO'nun emsal kararı ile ABD hükümetininin Boeing'e yardım yapmasının önüne geçmek için ABD menşeili ürünlere gümrük vergisi getirmeye hazırlanıyor.

Birçok AB yetkilisi, G7 ülkelerinin küresel ekonomiyi etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede iş birliği yapılması çağrısına rağmen ABD'nin kararında değişiklik olmayacağını beklediklerini belirtti.

ABD, Airbus uçaklarına gümrük vergisini artırabilir

WASHINGTON, KARAR DEĞİŞTİRMEYECEK

Airbus sözcüsü Clay McConnel da, Washington cephesinin karar değiştireceğine yönelik bir işaret bulunmadığını belirtirken, ABD ve AB arasında 15 yılı aşkın süredir uygulanan devlet yardımları üzerindeki tartışmayı bitirecek bir anlaşmaya varmaya davet etti.

McConnel yaptığı açıklamada, "Küresel koronavirüs salgını ve havacılık endüstrisine olan etkisi bu tartışmanın rafa kaldırılmasını ve endüstrinin geleceği için sürdürülebilir bir çözüm bulmamız gerektiğini gösteriyor" dedi.

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