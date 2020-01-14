ABD Ankara Büyükelçisi İmamoğlu'nu ziyaret etti

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçisi David M.Satterfield, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

Saraçhane'deki makamında gerçekleşen görüşmeye ilişkin Ekrem İmamoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendilerinin ziyaret talepleri, bizi çok mutlu etmiştir. Bundan sonraki süreçte de iki ülke arasındaki ilişkilerde ve özellikle İstanbul'u unutmadan çok başarılı bir dönem diliyorum." dedi.

TÜRK KAHVESİ İKRAMI

M.Satterfield'in hem ülke hem de bölge açısından önemli bir konumda bulunduğunu hatırlatan İmamoğlu, "Bu başarı, hem iki ülke ilişkisi açısından hem de bu bölge açısından çok önemli. Kendilerini ağırlamaktan ve hatırı büyük alan Türk kahvesi ısmarlamaktan büyük keyif alacağım." dedi.

BASINA KAPALI TOPLANTI

Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından görüşme basına kapalı olarak devam etti.