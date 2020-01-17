ABD askerleri füze saldırısını uzaktan izledi

ABD'nin Irak'ta İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran ile gerginlik tavan yapmıştı.

İran ise misilleme olarak ABD'nin Irak'ta bulunan Ayn el Esad hava üssüne füze saldırısı düzenlemişti.

İran 80 ABD askeri öldürdüğünü iddia etse de bu ABD tarafından yalanlanmıştı.

Sonrasındaki yaşanan gelişmelerde ise Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, İran'ın ABD üslerine saldıracağı haberini önceden aldıklarını ve bu bilgiyi ABD ile paylaştığını bildirmişti.

Saldırıya ilişkin paylaşılan son görüntülerde ise, saldırıdan haberleri olan ABD askerlerinin, güvenli bir mesafeden üsse yapılan füze saldırısını izledikleri ortaya çıktı.

Amerikan askerleri Irak'taki üsse saldırıyı izledi VİDEO