Terör örgütü YPG'ye yıllardır silah ve para yardımı yapan Amerika, bölgedeki tek amacının petrol olduğunu bir kez daha gösterdi.

PETROLÜ BIRAKAMADILAR

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Geri çekiliyoruz" talimatının ardından Irak'a yönelen Amerikan askerleri, bölgedeki üsleri kapattı anacak petrolü bırakamadı.

Suriye'deki Amerikan askerleri, petrol kuyularının başkasının eline geçmemesi için nöbete başladı.

ABD askerleri petrol nöbetinde ViDEO

GÜNDE 30 MİLYON DOLAR

Suriye'deki petrolü satan Amerikalıların, günde 30 milyon dolar kazandığı söyleniyor. Bu iddianın sahibi ise Rusya.

Rusya, Amerika'nın petrol çalışmalarını görüntüledi haberi