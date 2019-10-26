Rusya, Amerika'nın petrol çalışmalarını görüntüledi

Suriye'deki petrol kuyularında hakimiyet sağlamaya çalışan Amerika ile Rusya, büyük bir yarış içerisinde.

İki ülke de petrole tamamen hakim olabilmenin yollarını arıyor.

Bölgedeki süreç devam ederken, Rusya'dan Amerika'ya bir gol geldi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, "Pentagon Şefi Mark Esper’in, ‘petrol sahalarını DEAŞ'a karşı korumak için’ ABD askerlerinin Suriye’nin doğusunda kalması gerektiği yönündeki açıklaması şaşırtmamalı.

DEVLET HAYDUTLUĞU

Uluslararası hukuk ya da Amerikan kanunları olsun hiçbir yerde, Suriye’deki petrol yataklarını Suriye ve halkından koruma ve savunma gibi ABD askerlerine meşru görev belirtilmedi ve böyle bir olamaz. Bu yüzden halihazırda Washington’un yaptıkları, Suriye’nin doğusundaki petrol sahalarının işgali ve silahlı kontrol altında tutulması, basitçe söylemek gerekirse, uluslararası bir devlet haydutluğu.





RUSYA UZAYDAN GÖRDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı’nın uzay keşfinin sunduğu görüntülerinin gösterdiği gibi Suriye petrolü, Fırat’ın doğusunda DEAŞ bozguna uğratılmadan önce ve sonra aktif olarak ABD askerlerinin güvenli koruması altında üretilip yoğun biçimde benzin tankerleriyle Suriye dışındaki rafinerilere götürülüyordu. Aynı zamanda Washington, Suriye’ye petrol ürünlerinin teslimine yönelik yaptırım ilan etmişti. Bu yaptırımlar sadece ABD değil diğer ülkelerin şirketlerini de kapsıyor.





SURİYE'DEKİ PETROLÜ KAÇAK YOLLARDAN GÖTÜRÜYORLAR

Suriye’nin doğusundaki petrol sahalarından benzin tankerleri, ABD askerleri ve ABD özel askeri şirketlerin çalışanlarının koruması altında kaçak yollarla diğer ülkelere götürülüyor. Bu konvoylara saldırı düzenlenmesi durumunda derhal ABD özel hareket ve hava kuvvetleri devre giriyor"





AYDA 30 MİLYON DOLAR

Suriye kaçak petrolün varil fiyatının 38 dolar olduğuna dikkat çeken Konaşenkov, "ABD devlet servislerinin bu ‘özel işletmesinin’ aylık kazancı 30 milyon doları geçiyor. Bu aralıksız, ABD devletinin kontrolü ve vergilerinden arınmış bu finansal akış için Pentagon ve Langley yönetimi, Suriye’deki petrol kuyularını hayali ‘gizli DEAŞ hücrelerine’ karşı sonsuza kadar korumaya ve savunmaya hazır" ifadelerini kullandı.