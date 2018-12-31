ABD askerlerinin nereye çekildiği belli oldu

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Arap Baharı'nın yıl dönümünde 8 ülkede protestolar

Arap ülkelerinin daha önce "demokrasi ve özgürlük" sloganlarıyla çınlayan sokakları, bu kez "ekonomik durum ve yaşam şartları" protestolarına sahne oluyor.