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ABD askerlerinin nereye çekildiği belli oldu

Suriye'den çekilen ABD askerlerinin, Irak'ın batısında bulunan Aynıl Esed üssüne geçtiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 31.12.2018 - 02:24..
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ABD askerlerinin nereye çekildiği belli oldu

Suriye’den çekilen bir grup ABD askerinin, Irak’ın batısında yer alan Anbar ilindeki Aynul Esed üssüne geçtiği bildirildi.

AYNUL ESED ASKERİ ÜSSÜ

Irak istihbaratından bir kaynak, Suriye’den çekilen bir grup ABD askerinin Anbar ilinin batısındaki Amerikan Aynul Esed askeri üssüne kaydırıldığını ileri sürdü. Öte yandan Anbar kentindeki bazı güvenlik kaynakları, Irak’ın Kaim sınır kapısından Anbar iline geldiğini ve oradan da Amerikan askerlerinin bulunduğu Aynul Esed askeri üssüne geçtiğini doğruladı.

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