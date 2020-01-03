ABD: Bağdat'ta İranlı komutanları vurduk

Daha önce de birçok kez suikast girişimi düzenlenen Kasım Süleymani, Devrim Muhafızları'nın İran dışındaki kolunu yönetiyordu. Süleymani’nin Suriye ve Irak'ta kilit rol oynadığı biliniyordu.

HAŞDİ ŞABİ SORUMLULARI ÖLDÜRÜLDÜ

Bağdat’ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldüğü bildirildi.

Diğer taraftan saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri’nin öldürüldüğü bildirildi.

Yerel medya haberlerine göre, Bağdat Havalimanı’na atılan füzelerden birisi Cabiri'nin yurt dışından gelen konuklarıyla birlikte içinde bulunduğu aracı hedef aldı. Cabiri ve aracındaki konukları saldırı sırasında hayatını kaybetti.